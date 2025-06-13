Кабинет министров подал в Верховную Раду проект закона, ужесточающий правила защиты населения от инфекционных болезней. В нем предлагается ограничить посещение учебных заведений детям без обязательных прививок и без медицинских противопоказаний к вакцинации.

Проект под №13367 называется "О защите населения от инфекционных заболеваний". Его инициатором выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В документе указано, что если совершеннолетний человек или законные представители ребенка, которому следует сделать обязательные прививки, отказываются от вакцинации, медработник должен взять у них письменное заявление об отказе. Если же такое заявление не будет предоставлено, составляется соответствующий акт по форме, увтержденной Минздравом.

Дети без обязательных прививок не смогут посещать детские сады, школы, заведения отдыха и оздоровления. Исключение может быть сделано только для несовершеннолетних с медицинскими противопоказаниями против вакцинации. В таком случае ребенок может учиться дистанционно, заочно или индивидуально.

Ранее в Раду внесли законопроект об изменениях в законе "О воинской обязанности и воинской службе", который предлагает комплектовать ВСУ за счет сотрудников украинских спецслужб.

Также Кабмин одобрил проект закона, по которому военнопленные будут платить налог на доходы физических лиц и военный сбор как нерезиденты.