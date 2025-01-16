Календарь прививок изменится. В Украине хотят начать вакцинацию от вируса папилломы
В Украине хотят начать прививать против вируса папилломы человека (ВПЧ).
Министерство охраны здоровья разработало соответствующие изменения в Национальный календарь профилактических прививок. Пока они находятся на этапе обсуждения, после утверждения их хотят ввести с 2026 года.
Согласно новому календарю, прививку от ВПЧ будут делать однократно детям в возрасте до 15 лет (девочка 12-13 лет). Такая прививка станет обязательной.
Другие предлагаемые изменения в календарь:
- переход на инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ);
- изменение схемы вакцинации против вирусного гепатита В, применение комбинированных вакцин;
- пересмотр времени вакцинации против туберкулеза - вместо прививки БЦЖ на 3-5-е сутки жизни будут прививать в первые сутки после появления на свет;
- пересмотр времени вакцинации против кори, паротита и краснухи (КПК) - вместо прививок в год и 6 лет проводить вакцинацию в год и 4 года.
Весной мы писали о вспышке коклюша в Украине среди детей дошкольного и раннего школьного возраста. Ее причиной стало большое количество непривитых детей.
Также мы сообщали, что в 2023 году в Киеве шесть тысяч детей были не привиты от кори.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.