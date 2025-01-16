В Украине хотят начать прививать против вируса папилломы человека (ВПЧ).

Министерство охраны здоровья разработало соответствующие изменения в Национальный календарь профилактических прививок. Пока они находятся на этапе обсуждения, после утверждения их хотят ввести с 2026 года.

Согласно новому календарю, прививку от ВПЧ будут делать однократно детям в возрасте до 15 лет (девочка 12-13 лет). Такая прививка станет обязательной.

Другие предлагаемые изменения в календарь:

переход на инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ);

изменение схемы вакцинации против вирусного гепатита В, применение комбинированных вакцин;

пересмотр времени вакцинации против туберкулеза - вместо прививки БЦЖ на 3-5-е сутки жизни будут прививать в первые сутки после появления на свет;

пересмотр времени вакцинации против кори, паротита и краснухи (КПК) - вместо прививок в год и 6 лет проводить вакцинацию в год и 4 года.

Весной мы писали о вспышке коклюша в Украине среди детей дошкольного и раннего школьного возраста. Ее причиной стало большое количество непривитых детей.

Также мы сообщали, что в 2023 году в Киеве шесть тысяч детей были не привиты от кори.