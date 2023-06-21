Среди родителей бытует мнение, что ветряночные вечеринки полезнее прививок от ветрянки.

В Центре общественного здоровья объяснили, что это не так.

Ветряночные вечеринки появились в середине ХХ в. из-за низкого уровня знаний об инфекции. Их идея заключается в том, чтобы вокруг больного ветрянкой ребенка собирать здоровых детей, которые через несколько дней заболевали. Ошибочно считалось, что полученный таким образом иммунитет против ветрянки лучше, чем "прививочный".

Недавно в соцсетях появилось видео врача о маленькой пациентке, которая инфицировалась ветряной оспой на такой вечеринке. Из симптомов у нее наблюдались лихорадка, сыпь, в частности во рту и на половых органах, зуд, дискомфорт при мочеиспускании и приеме пищи.

Однако естественное течение большинства детских инфекций чаще всего непредсказуемо. Один ребенок переносит их без осложнений, другой попадет в реанимацию. Пускать инфекционное заболевание на самотек и без причин отказываться от прививки безответственно, заявили в Минздраве

При естественном инфицировании ветряной оспой некоторые ее последствия дают о себе знать спустя годы: вирус остается "спать" в нервных волокнах. При понижении иммунитета, стрессе и других неблагоприятных состояниях он становится вновь активным, проявляясь в виде опоясывающего герпеса.

Прививка показана тем, кто раньше не болел ветряной оспой. В Украине вакцинация против ветряной оспы не обязательна, а рекомендована, поэтому не является бесплатной для граждан. Приобрести вакцину можно в аптеке.

Ранее медики рассказывали, что такое ветряная оспа и как от нее защититься во время войны.

Прошлым летом мы писали, что в Черновцах среди эвакуированных из Николаева детей была вспышка ветряной оспы.