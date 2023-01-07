Вакцина БЦЖ защищает от туберкулеза. После прививки ребенка за местом укола необходимо наблюдать.

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как следует себя вести с привитым малышом.

У детей до года туберкулез протекает в генерализованной форме с поражением печени, почек, костей. В случае заражения туберкулезом в первый год жизни существует высокий риск заболеть туберкулезным менингитом, поражающим мозговые оболочки. В этом случае туберкулез особенно тяжело поддается лечению и часто имеет летальные исходы.

Результаты исследований показали, что дети, которых не прививали, заболевают туберкулезом в 15 раз чаще, чем те, кого своевременно вакцинировали.

Дети получают обязательную прививку на 3-5-е сутки жизни. Как правило, у всех детей, которым сделана вакцинация БЦЖ, развивается местная реакция. Через 1-6 недель на месте прививки образуется небольшая папула – пятно красного цвета, несколько выступающее над поверхностью кожи. Она заживает через несколько недель.

Через 6-12 недель на месте папулы может образоваться мокнущая язва небольших размеров. Заживать язва может в течение трех месяцев. После чего на месте укола остается небольшой рубчик. Это нормально.

Пока не зажило место прививки, нельзя:

делать массаж руки ребенка;

наносить крем или мазь на место прививки;

накладывать на место прививки пластырь;

удалять или чесать корочку.

Через 2-4 месяца после прививки могут увеличиться лимфатические узлы (их можно прощупать) под мышкой или над ключицами. Обычно это происходит самостоятельно без лечения.

В очень редких случаях увеличенный лимфоузел воспаляется, что требует медицинского вмешательства. Если вас что-то беспокоит в самочувствии ребенка, обратитесь к врачу. Сообщите о случившемся, укажите дату и время прививки. посоветовали в Минздраве.

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