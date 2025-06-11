В Верховную Раду внесли законопроект №13346 об изменениях в законе "О воинской обязанности и воинской службе". Документ предлагает комплектовать ВСУ за счет сотрудников украинских спецслужб: Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы внешней разведки.

Карта проекта появилась на сайте парламента. Его инициатором выступил глава комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Упомянутый закон предусматривает направление в ВСУ для прохождения службы разведчиков или сотрудников СБУ по согласованию между ведомствами и воинским формированием. При этом сотрудников должны исключать из списков личного состава спецслужб и включать в личный состав подразделения ВСУ с последующей переподготовкой. Однако на практике образовался пробел в законодательстве: нет юридически определенных механизмов изменения вида военной службы после перевода в Вооруженные силы.

Поэтому новый проект закона предлагает установить, что при направлении человека для службы из одного воинского формирования в другое его контракт о прохождении службы, заключенный с ним там, откуда он выбывает, действует до дня исключения из списков личного состава этого формирования. В случае отказа человека заключать новый контракт в формирование, куда он прибыл, он считается проходящим воинскую службу по призыву во время мобилизации.

Отметим, что в полиции Украины на конец 2024 года насчитывалось примерно 70-75 тысяч мужчин-полицейских 25-60 лет, 90% которых забронированы от мобилизации. Прошлым летом Кабмин разрешил бронировать вообще до 100% полицейских и спасателей ГСЧС.

По оценке одного из нардепов, мобилизационный потенциал Украины составляет минимум 5-6 млн мужчин.