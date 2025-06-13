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В Верховную Раду Украины внесли новый законопроект №13 365 об уголовной ответственности для ТЦК за применение силы при мобилизации.

Соответствующий проект был размещен на сайте ведомства. 

В документе предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей, предусматривающей:

  1. Не вызов или несвоевременный вызов скорой во время его пребывания в помещении и на территории ТЦК – наказывается штрафом в размере ста тысяч прожиточных минимумов граждан или исправительными работами до двух лет, или ограничением свободы от двух до четырех лет, если это привело к негативным последствиям и устойчивой потере трудоспособности лица более чем на 25 процентов или лишением свободы до трех лет, если это привело к смерти личности.
  2. Применение физической силы или уничтожение или повреждение имущества должностным лицом или военным ТЦК при осуществлении мобилизационных мероприятий по отношению к гражданам – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч прожиточных минимумов граждан или исправительными работами до двух лет, или ограничением свободы до двух лет, с компенсацией потерь и запретом занимать определенные должности от одного года до трех лет или без такого.
  3. Угроза убийством или причинение телесных повреждений или побоев, должностным лицом или военным ТЦК во время совершения мобилизации – наказывается ограничением свободы от одного до трех лет или содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет, если это привело к негативным последствиям и полной потере от продолжительности лечения с полной утратой трудоспособности лица семи лет и понижением в звании на 1-3 степени с запретом занимать определенные должности до трех лет или лишением звания и запретом занимать определенные должности от трех до пяти лет.

"За бусификацию - тюрьма!" - пишет народный депутат и автор законопроекта Алексей Гончаренко.

Отметим, что подобный законопроект №12 442 уже рассматривался Радой и даже был принят за основу в марте. С тех пор подвижек по нему нет.

Ранее для сотрудников ТЦК создали правила поведения и общения с гражданскими, чтобы избежать конфликтов. 

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