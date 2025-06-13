В Верховную Раду Украины внесли новый законопроект №13 365 об уголовной ответственности для ТЦК за применение силы при мобилизации.

Соответствующий проект был размещен на сайте ведомства.

В документе предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей, предусматривающей:

Не вызов или несвоевременный вызов скорой во время его пребывания в помещении и на территории ТЦК – наказывается штрафом в размере ста тысяч прожиточных минимумов граждан или исправительными работами до двух лет, или ограничением свободы от двух до четырех лет, если это привело к негативным последствиям и устойчивой потере трудоспособности лица более чем на 25 процентов или лишением свободы до трех лет, если это привело к смерти личности. Применение физической силы или уничтожение или повреждение имущества должностным лицом или военным ТЦК при осуществлении мобилизационных мероприятий по отношению к гражданам – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч прожиточных минимумов граждан или исправительными работами до двух лет, или ограничением свободы до двух лет, с компенсацией потерь и запретом занимать определенные должности от одного года до трех лет или без такого. Угроза убийством или причинение телесных повреждений или побоев, должностным лицом или военным ТЦК во время совершения мобилизации – наказывается ограничением свободы от одного до трех лет или содержанием в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет, если это привело к негативным последствиям и полной потере от продолжительности лечения с полной утратой трудоспособности лица семи лет и понижением в звании на 1-3 степени с запретом занимать определенные должности до трех лет или лишением звания и запретом занимать определенные должности от трех до пяти лет.

"За бусификацию - тюрьма!" - пишет народный депутат и автор законопроекта Алексей Гончаренко.

Отметим, что подобный законопроект №12 442 уже рассматривался Радой и даже был принят за основу в марте. С тех пор подвижек по нему нет.

Ранее для сотрудников ТЦК создали правила поведения и общения с гражданскими, чтобы избежать конфликтов.