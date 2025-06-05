В одном из киевских ТЦК произошел бунт среди мобилизованных. Видеоролики с места событий появились в Сети.

Утверждается, что это произошло в распределителе на ДВРЗ. На видео мужчины сперва на повышенных тонах общаются с военкомовским руководством. Затем пытаются забаррикадировать дверь и призывают вооружаться палками, чтобы пробиться наружу.

После этого в казарму входит спецназ и полиция, которые начинают дубинками валить людей на землю.

При этом отметим, что это не первый скандал в распределителе на ДВРЗ. В начале мая оттуда появились фото мужчины, привязанного к батарее.

А в марте публиковались кадры, как другого мужчину привязали стяжкой к кровати и избивают.

Ранее мы писали о том, что в Харькове сотрудник ТЦК дважды ударил учителя в ходе мобилизационных мероприятий, проводимых в городе.

Война в Украине идет 1198-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

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