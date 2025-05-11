В Харькове сотрудник ТЦК дважды ударил парня в ходе мобилизационных мероприятий, проводимых в городе.

Инцидент был снят и опубликован случайными свидетелями происходящего.

Молодого человека остановили возле автомата питьевой воды. Один из людей в камуфляже подошёл к нему вплотную и нанёс два удара в область живота, пока второй военком проверял документы.

Всего в кадре присутствуют пять представителей ТЦК, при этом полицейские отсутствуют.

Вскоре Харьковский областной ТЦК подтвердил, что его сотрудник ударил мужчину в живот во время проверки документов, заявив, что по этому инциденту назначено служебное расследование.

При этом центр комплектования утверждает, что "конфликт возник в результате провокационных действий со стороны гражданина". После чего началось "физическое противостояние".

В то же время в ТЦК "осуждают поведение военнослужащего, допустившего участие в споре".

Отметим, что на видео, что уже разошлось в соцсетях, военком дважды бьёт гражданского, который никаких противоправных действий не совершает.

На днях в СМИ появилась информация, что на Харьковщине родственники военкома, бравшего взятки от уклонистов, купили два новых элитных авто.

Прокурор САП подал иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов военкома на общую сумму 4 млн 850 тыс. грн и их взыскания в доход государства.

Ранее служащие ТЦК попросили полицию задержать харьковчанина, который угрожал им ножом при проверке документов.