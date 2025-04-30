Мужчина угрожал ножом сотруднику территориального центра комплектования Вооружённых сил во время проверки документов военного учёта.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины на своих страницах в соцсетях.

После инцидента с угрозой нанесения телесных повреждений посредством режущего предмета работник ТЦК подал заявление в полицию.

Горожанина разыскали и задержали, в настоящее время 29-летний харьковчанин пребывает под следствием. Мужчине грозит до двух лет ограничения свободы.

Ранее в Ивано-Франковской области мобилизованный мужчина бросился с ножом на двух военкомов.

Также мы сообщали, что в Жовкве у военкома отбили мобилизованного двое вооружённых неизвестных по дороге на медкомиссию.