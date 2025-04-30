Военкомы попросили полицию задержать харьковчанина, который угрожал им ножом при проверке документов
Мужчина угрожал ножом сотруднику территориального центра комплектования Вооружённых сил во время проверки документов военного учёта.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины на своих страницах в соцсетях.
После инцидента с угрозой нанесения телесных повреждений посредством режущего предмета работник ТЦК подал заявление в полицию.
Горожанина разыскали и задержали, в настоящее время 29-летний харьковчанин пребывает под следствием. Мужчине грозит до двух лет ограничения свободы.
Ранее в Ивано-Франковской области мобилизованный мужчина бросился с ножом на двух военкомов.
Также мы сообщали, что в Жовкве у военкома отбили мобилизованного двое вооружённых неизвестных по дороге на медкомиссию.