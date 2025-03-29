В Амстердаме 30-летний гражданин Украины напал на людей с ножом. Об этом сообщает NOS.

В результате инцидента пострадали четыре человека, которые были доставлены в больницу. Двое из них получили серьезные ранения.

"Полиция Амстердама установила личность мужчины, который предположительно в четверг нанес ножевые ранения пятерым людям недалеко от площади Дам", - пишет издание.

Ожидается, что во вторник мужчина предстанет перед судом. На заседании решится, останется ли он под стражей дольше.

Полиции было сложно установить личность подозреваемого, поскольку при аресте у него были обнаружены документы, удостоверяющие личность, на несколько имен. Также пока полиция не может ничего сказать о мотивах преступления.

Напомним, в феврале, в австрийском городе Филлах 23-летний мигрант из Сирии набросился с ножом на прохожих и начал наносить беспорядочные удары.

Ранее мы писали, что гражданин Украины напал на жительницу Дембеца - района польского города Познань, откусил ей ухо и угнал ее машину.