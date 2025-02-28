Вчера вечером в Праге водитель трамвая напал на украинских пассажиров и выгнал их, потому что их ребенок запачкал сиденья.

Одна из пассажирок запечатлела инцидент на камеру смартфона.

"Ты не имеешь права быть здесь, в этой стране! Я вызываю полицию! Вы загрязняете трамвай. Понимаете? Вон отсюда! Я говорю, вон!", - кричал водитель.

Украинцы спокойно ответили, чтобы он вызывал полицию. Но водитель нанес удар (видимо мужчине), после чего ребенок начал плакать. В итоге украинцы вышли из транспорта.

СМИ пишут, что водителю не понравилось, что ребенок стоял ботинками на сидении и смотрел в окно (сиденье пластиковое).

Напомним, в Польше пьяный пассажир напал на украинского студента, подрабатывающего таксистом. При посадке украинец сообщил пассажиру, что с пивом в авто нельзя. Подвыпивший поляк и его друг все равно сели в салон, пассажир рядом с водительским креслом принялся оскорблять водителя, в том числе из-за того, что тот украинец.

Также мы писали, что в столице Словакии расследуется гибель гражданина Украины в следствии жестокого избиения.