В МИД Украины не исключили, что причиной убийства бездомного украинца в Словакии стала этническая рознь
В столице Словакии расследуется гибель гражданина Украины в следствии жестокого избиения.
Об этом сообщает местное издание ТА3.
По имеющимся данным в прошедший четверг потерпевшего обнаружили возле одного из торговых центров в Братиславе с тяжёлыми повреждениями головы и тела.
На следующий день после госпитализации мужчина скончался. Впоследствии было установлено, что погибший был украинцем без определённого места жительства.
По предварительной версии, бездомного избили сотрудники частной охранной службы и патрульные полицейские после того, как в среду, 29 января поймали на краже в магазине одежды, говорится в статье.
На произошедшее отреагировал украинский МИД.
"Мы не можем исключать этническую рознь как одну из причин этого преступления", – заявил глава ведомства Андрей Сибига.
Напомним, на днях полиция Словакии задержала гражданина Украины по подозрению в организации госпереворота.
Председатель местного комитета по вопросам обороны и безопасности Рихард Глюк заявил, что депортация является самым большим наказанием для подозреваемого, так как в Украине его якобы "задержат и отправят в армию".
Ранее стало известно, что в Польше украинец умер после сопротивления полиции.