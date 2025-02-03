В столице Словакии расследуется гибель гражданина Украины в следствии жестокого избиения.

Об этом сообщает местное издание ТА3.

По имеющимся данным в прошедший четверг потерпевшего обнаружили возле одного из торговых центров в Братиславе с тяжёлыми повреждениями головы и тела.

На следующий день после госпитализации мужчина скончался. Впоследствии было установлено, что погибший был украинцем без определённого места жительства.

По предварительной версии, бездомного избили сотрудники частной охранной службы и патрульные полицейские после того, как в среду, 29 января поймали на краже в магазине одежды, говорится в статье.

На произошедшее отреагировал украинский МИД.

"Мы не можем исключать этническую рознь как одну из причин этого преступления", – заявил глава ведомства Андрей Сибига.

Напомним, на днях полиция Словакии задержала гражданина Украины по подозрению в организации госпереворота.

Председатель местного комитета по вопросам обороны и безопасности Рихард Глюк заявил, что депортация является самым большим наказанием для подозреваемого, так как в Украине его якобы "задержат и отправят в армию".

Ранее стало известно, что в Польше украинец умер после сопротивления полиции.