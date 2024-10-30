В Польше у города Ключборк после контактов с полицией скончался 48-летний гражданин Украины.

Об этом сообщает RMF FM в среду, 30 октября.

Как отмечает издание, мужчина приехал для трудоустройства в одну из фирм в селе Кшивизна в Польше. По словам правоохранителей, владелец фирмы вызвал полицию из-за агрессивного поведения украинца.

Издание пишет, что, когда полицейские приехали на место, украинец агрессивно вел себя, отказался называть свое имя, хотя и разговаривал на польском языке.

После этого мужчину пытались доставить в участок, чтобы установить его личность, но он начал сопротивляться. Правоохранители пытались одеть на мужчину наручники, но тот потерял сознание. Прибывшая на место скорая помощь не успела его спасти.

Польская прокуратура начала расследование по факту непреднамеренного убийства.

Ранее сообщалось, что в Польше вынесли приговор семерым виновным в резонансной смерти украинца в вытрезвителе Вроцлава. Семь человек, в том числе бывшие полицейские и врач, были приговорены к тюремному заключению сроком от 1,5 до 5 лет.

Также мы писали, как в центре Варшавы группа лиц в масках напала на 58-летнего гражданина Украины и жестоко избила его.