62-летний мужчина, который 13 апреля поджег себя возле консульства Украины в Кракове, умер. Об этом сообщило радио RMF24.

По данным медиа, врачи сделали ему операцию в Малопольском центре хирургической пластики, но не смогли спасти, поскольку состояние мужчины с начала пребывания в больнице было критическим.

Согласно данным СМИ, в четверг около 7:50 утра мужчина стоял в очереди в Генеральное консульство Украины по адресу ул. Белина-Пражмовски в Кракове. Он начал выкрикивать лозунги на украинском языке и поджег себя, после чего бежал.

Пожар потушила полиция, а на место происшествия прибыла скорая помощь.

В связи с инцидентом районная прокуратура Кракова-Средместья Всход возбудила уголовное дело. Судебное разбирательство будет проводиться в соответствии с пунктом 1 статьи 160 Уголовного кодекса, где говорится, что "тот, кто подвергает лицо непосредственной опасности гибели или тяжкого вреда здоровью, подлежит наказанию лишением свободы на срок до 3 лет". Следователям предстоит установить, имело ли место доведение до смерти лица или нескольких человек, стоявших в очереди в здание.

Ранее "Страна" писала, что в Кракове украинцы могут оформить загранпаспорт и ID-карту и обменять водительские права.

Напомним, в декабре 2022 года украинские посольства и консульства в Европе поступили окровавленные пакеты с глазами животных.