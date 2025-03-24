Неизвестный в военной форме ударил ножом двух мужчин возле киевского ж/д вокзала.

Об этом пишут столичные телеграм-каналы, публикую кадры оказания первой помощи. Полиция сообщает, что задержала преступника.

По информации правоохранителей, между двумя мужчинами и 36-летним нападающим возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник вынул раскладной нож и нанёс им несколько ударов своим оппонентам.

Пострадавшие с ранениями доставлены в больницу.

Ранее стало известно, что в Ивано-Франковской области мобилизованный бросился с ножом на военкомов.

"В результате нападения старший солдат К. получил два ножевых ранения в область шеи, а солдат С. – одно ранение в грудную клетку. После нападения военнообязанный Ф. сбежал, однако, был оперативно задержан работниками Коломыйского районного отдела полиции", – сообщил метсный ТЦК.

Перед этим во Львовской области мужчина отрезал голову соседу в ходе бытовой ссоры.

Как установили правоохранители, после внезапного возникшего конфликта 44-летний местный житель убил своего знакомого кухонным ножом.