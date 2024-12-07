Во Львовской области мужчина кухонным ножом отрезал голову соседу из-за ссоры.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины на своей странице в Фейсбуке.

6 декабря, около полуночи, в полицию поступило сообщение, что в квартире одного из домов в населённом пункте Новый Роздол обнаружено тело человека с признаками насильственной смерти.

Как установили правоохранители, между двумя соседями внезапно возник конфликт, в ходе которого 44-летний владелец дома с помощью кухонного ножа отрезал голову 33-летнего гостя, что и привело к его смерти.

За совершенное злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Ранее во Львове пьяный мужчина изнасиловал и избил до смерти знакомого в гостинице.

Нападавшим оказался военный, у которого возник внезапный конфликт со своим приятелем. Потерпевший попал в реанимацию в тяжёлом состоянии и впоследствии скончался от полученных травм.

Также стало известно, что душевнобольной харьковчанин порезал ножом своих друзей, после чего попробовал совершить харакири и взорвать свою квартиру.