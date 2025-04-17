Вчера вечером в Киеве напали на исполнительного продюсера "Суспильного" Юрия Макарова. Он получил тяжелое ножевое ранение и был госпитализирован, однако его жизни нет угрозы.

Об этом сообщает "Суспильне" .

Неизвестный напал на 69-летнего Макарова в Соломенском районе столицы, возле одного из жилых комплексов. Сотрудники полиции изъяли на месте происшествия орудие преступления, а также другие вещественные доказательства. Они ведут поиски подозреваемого.

Журналисты "Суспильного" призвали министра внутренних дел Украины взять расследование под личный контроль.

Журналист и документалист Юрий Макаров родился 24 апреля 1955 года в столице Болгарии Софии, учился в Киевском университете им. Т. Шевченко. Работал на ТРК "Студия 1+1" ведущим и главным редактором. С 2008 года был автором-ведущим программы "Культурный фронт" на Первом национальном телеканале. С 2009 года Макаров работал шеф-редактором, а затем обозревателем журнала "Украинская неделя". С 2011 по 2013 год трудился на телеканале "ТВi" ведущим программ "Цивилизация" и "Цивилизация 2.0".

С 2015 года он был соведущим ток-шоу "Война и мир" вместе с Евгением Степаненко на телеканале "UA:Первый", с 2016 по 2017 год работал в сфере документальных фильмов. С 2017 по 2019 год Макаров являлся членом правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

С 2019 года он был исполнительным продюсером Общественного телевидения НОТУ, а с декабря 2019 по март 2023 - главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

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