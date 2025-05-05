В соцсетях появились новые фотографии прикованного мужчины в одном из столичных ТЦК и СП. На днях его сфотографировали в военкомате на ДВРЗ, прикованного пластиковыми стяжками к кровати, на опубликованных снимках он уже привязан к батарее в туалете.

Также на одном из кадров видна собака. Комментатор фото утверждает, что в этом же ТЦК находится мужчина, которого мобилизовали вместе с животным.

"Новое бесчинство в ТЦК и мобилизация в роту "Пес Патрон". Киев. Нарушая все законные и моральные принципы, свежепойманного воина приковали к нарам в распределителе на ДВРЗ. А потом, чтобы не сбежал из туалета, еще и к батарее привязали кабельными стяжками. Другого мужчину мобилизовали с пушистым другом", - написала в Фейсбуке пользователь Дарина Отченашенко.

Напомним, в пятницу Киевский городской ТЦК и СП подтверждал, что мужчину связывали. Как заявили военкомы, из-за его якобы агрессивного поведения.

Между тем в Одесском областном ТЦК признали, что не имеют права задерживать людей. Согласно действующему законодательству, работники ТЦК не наделены полномочиями не только задерживать, но также доставлять военнообязанных в военкоматы.