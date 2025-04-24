Президент Владимир Зеленский уверяет, что случаи насильственной мобилизации в Украине единичны, а работников ТЦК за применение насилия по отношению к военнообязанным наказывают.

Об этом он сказал в интервью основателю американской консервативной медиакомпании Daily Wire Бену Шапиро.

"Случаи насильственной мобилизации в Украине единичны, это не массовое явление. 800 000 или 600 000 человек добровольно пошли в ВСУ. Да, действует закон о мобилизации, но воюют люди, добровольно ушедшие защищать Украину. Сотрудники правоохранительных органов должны обеспечивать, что не будет насилия (во время мобилизации - Ред.)", – сказал Зеленский.

По словам президента, с каждым спорным случаем возможного нарушения прав человека разбираются правоохранители.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект об уголовной ответственности ТЦК и ВВК за нарушения при мобилизации.

Также в парламенте создали временную следственную комиссию для выявления нарушений в ходе мобилизации.

Однако во всех населенных пунктах Украины практически ежедневно люди наблюдают сцены бусификации и избиения граждан военкомами.