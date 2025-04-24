В Одесском областном ТЦК и СП признали, что не имеют права задерживать людей.

Об этом говорится в ответе на запрос адвоката.

"Согласно действующему законодательству областные территориальные центры комплектования и социальной поддержки, их работники, не наделены полномочиями задерживать, доставлять призывников, военнообязанных, резервистов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки", - говорится в документе.

При этом в сети публиковали множество видеороликов, на которых военкомы задерживают людей без полиции.

Напомним, Верховна Рада создала временную следственную комиссию для выявления нарушений в ходе мобилизации.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал список главных злоупотреблений ТЦК в Украине. По его словам, особенно много обращений он получает из Харьковской области - более 40 штук за 2,5 месяца. Это недопуск адвокатов, применение силы, оружия и других спецсредств, неприятие документов и другие нарушения.

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