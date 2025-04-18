Утром в Киеве завязалась борьба между сотрудником ТЦК и гражданским. Видео публикуют местные телеграм-каналы.

Киевский ТЦК прокомментировал борьбу своего сотрудника с гражданским в столице.

Заявляют, что мужчина "вел себя агрессивно, отказался показать военно-учетные документы, достал газовый баллончик и использовал его против военнослужащего и спровоцировал драку".

"В дальнейшем была вызвана следственно-оперативная группа для фиксирования случая, однако гражданин скрылся благодаря гражданским лицам, которые препятствовали работе сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Данный гражданин подан в розыск и будет привлечен к уголовной ответственности за нападение на военнослужащего и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины, пишет ТЦК.

Напомним, в Ивано-Франковске мужчина при проверке документов укусил военкома в раненную на фронте ногу. В ответ военкомы его избили. Но в ТЦК заверили, что их действия были правомерны, так как они защищали свою жизнь.

Ранее мы писали, что Верховна Рада Украины создала временную следственную комиссию (ВСК) для выявления нарушений в ходе мобилизации.