В 2024-2025 годах 70% боеспособных сотрудников ТЦК и СП, которые не имеют ограничений по состоянию здоровья, были отправлены на фронт.

Об этом заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Ткаченко, его слова приводит издание "Главком".

Как рассказал Ткаченко, процесс замещения здоровых военкомов ранеными бойцами идет с осени 2024 года, а в настоящее время ограниченно пригодных в ТЦК в среднем по стране 50%.

"Почти все из ТЦК, кто пригоден, были отправлены на передовую", – заверили в ВСУ.

Еще 20% от общего состава ТЦК являются гражданскими сотрудниками, не военнообязанными. Они работают поварами, бухгалтерами, юристами и т.п.

Что касается начальников ТЦК, то 85% из них также прошли фронт.

"Что касается начальников ТЦК и СП, то с начала войны все они без исключения были сменены. По информации командования Сухопутных войск, из всех новоназначенных руководителей 85% проходили военную службу в боевых воинских частях и имеют боевой опыт" - говорится в материале.

Поскольку конкретное количество служащих в ТЦК военных не подлежит разглашению, в ВСУ озвучили долю, а не точную численность.

Напомним, недавно запорожский военком заявил, что работать в ТЦК сложнее, чем воевать.

Как мы сообщали, военкомов могут отдать под суд за невыполнение плана мобилизации. Недавно суд оправдал одного сотрудника ТЦК с проваленными показателями, потому что в его регионе закончился мобилизационный ресурс.