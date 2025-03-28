Мурованокуриловецкий районный суд Винницкой области оправдал начальника отделения рекрутинга и комплектования местного ТЦК и СП, подполковника Игоря Б. который не выполнил план мобилизации.

Вердикт суда от 21 марта опубликован в Едином реестре судебных решений.

Руководство органов ТЦК и специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона обвинили Игоря Б. в небрежном отношении к военной службе и ненадлежащем выполнении мобилизационного задания. Так, в январе он должен выполнил план "на поставку человеческих мобилизационных ресурсов" всего на 25%, вместо 40 граждан мобилизовав у себя в районе всего 10 мужчин.

По мнению руководства и прокуратуры, невыполнение плана было связано с тем, что Игорь Б. не наладил тесного сотрудничества с местными органами государственной власти, подразделениями полиции и СБУ, из-за чего "группы оповещения населения" работали неэффективно.

Действия подполковника квалифицировали по ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях.

На суде Игорь Б. вину не признал и рассказал, что у него просто нет возможности выполнить мобилизационный план, так как на территории района "нет человеческих ресурсов", которые можно было бы мобилизовать. Он уточнил, что состоящие на военном учете граждане отсутствуют по месту жительства, имеют бронирование или серьезные проблемы со здоровьем либо достигли 55 лет. Что касается последнего, то, по его словам, воинские части отказываются забирать мужчин старше 55 лет или с хроническими заболеваниями. При этом те, кто по возрасту и состоянию здоровья могли бы быть мобилизованы, прячутся в других регионах или за рубежом, отказываются добровольно посещать ТЦК.

Поэтому в 2024 году в розыск объявили более 500 военнообязанных.

Кроме того, совместные рейды военкомов в составе групп оповещения населения оказались не слишком эффективными.

Подполковник сообщил, что не раз докладывал в областной ТЦК и СП в Виннице "об отсутствии необходимых человеческих мобилизационных ресурсов" в вверенном ему районе.

Исследовав позиции сторон, суд пришел к выводу, что Игорь Б. не мог выполнить мобилизационный план за январь 2025 года. Суд закрыл производство в связи с отсутствием в действиях подозреваемого состава административного правонарушения.

Вчера мы приводили статистику, по которой сейчас за нарушение правил мобилизации в Украине заблокированы счета 26 тысяч военнообязанных граждан.

Также мы рассказывали, что суд оштрафовал всего на 17 тысяч гривен командира ВСУ, из-за которого умер военный.