В Одесском территориальном центре комплектования подтвердили информацию о гибели сотрудника, однако не передозировку метадоном, о которой сообщали СМИ.

Областной военкомат пишет, что причиной смерти сотрудника Измаильского РТЦК стал отек головного мозга, возникший как "отдаленное следствие" ранее полученной черепно-мозговой травмы.

Публикации прессы про наркотики там называют "попытками дискредитации".

"Такие действия не только презирают память об ушедшем из жизни человека, но и формируют искаженное представление о работе ТЦК и СП - структуры, которая в сверхсложных условиях выполняет критически важную миссию по поддержке обороноспособности страны", - говорится в публикации.

Напомним, накануне СМИ писали о том, что в больнице города Рени в Одесской области от передозировки наркотическими веществами умер сотрудник ТЦК.

Отметим, что издание "Бессарабия Информ", которое опубликовало информацию о передозировке, сразу сообщило, что причиной смерти стал отек мозга, но возник он после употребления метадона, который нашли в крови.

Ранее мы писали, что начальник ТЦК в Лозовой Харьковской области в состоянии алкогольного опьянения избил женщину-волонтёра.