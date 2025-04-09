В больнице города Рени, что в Одесской области, от передозировки наркотическими веществами умер сотрудник ТЦК.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

По их данным, в крови 49-летнего жителя Кировограда нашли признаки употребления метадона.

"В понедельник, 7 апреля, в реанимационном отделении Ренийской городской больницы скончался 49-летний житель Кировограда, в крови которого выявлены признаки употребления наркотического вещества метадон", - говорится в публикации.

Предварительно стало известно, что в этот день около 13:00 мужчину на скорой помощи доставили в отделение с признаками сердечного приступа. Однако в ходе оказания первой медицинской помощи оказалось, что до того, как его состояние ухудшилось, он употреблял наркосодержащий препарат.

Позже обнаружилось, что мужчина занимал должность в местном районном центре комплектования и социальной поддержки.

Непосредственной причиной смерти мужчины стал отек мозга. Что в свою очередь вызвало отек, окончательно установит судмедэкспертиза.

Мы не раз писали о том, что сотрудники ТЦК имеют вредные привычки. Так, начальник территориального центра комплектования ВСУ Лозовой Харьковской области в состоянии алкогольного опьянения избил женщину-волонтёра.

На днях начальник Пологовского ТЦК и СП Виктор Юрчук пожаловался, что работать военкомом труднее, чем участвовать в боях на передовой.