В Ивано-Франковске мужчина укусил военкома за ногу.

Об этом сообщает в Фейсбуке местный ТЦК и СП.

В его публикации говорится, что вчера военкомы остановили Алексея С. 1988 года рождения.

"На законное требование предъявить военно-учетные документы указанный гражданин отреагировал неадекватно, начал оказывать физическое сопротивление, а в дальнейшем нанес телесное повреждение военнослужащему – укус в участок ноги, поврежденный вследствие ранения последнего в районе боевых действий. После чего попытался скрыться, а также прибег к агрессивным действиям в отношении правоохранителей", – сообщает ТЦК.

В ответ военкомы его избили. Но в ТЦК заверили, что их действия были правомерны, так как они защищали свою жизнь.

После задержания военкомы выяснили, что Алексей "является жителем Херсонской области, прибыл в Ивано-Франковск, не стал на военный учет в ТЦК и СП по месту фактического пребывания, не сообщил об изменении места жительства и не имел при себе ни одного военно-учетного документа".

Мужчину доставили в районный ТЦК и СП, где он прошел военно-врачебную комиссию "в соответствии с установленной процедурой".

Ранее мы рассказывали, как в Херсоне женщина укусила полицейского во время проверки военного билета у ее 23-летнего сына.

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