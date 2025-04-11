В Луцком территориальном центре комплектования и социальной поддержки на рабочем месте нашли мертвым главу военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Там говорят, что телесных повреждений на теле не обнаружено, предварительно, мужчина умер естественной смертью.

"Утром поступило сообщение в полицию об обнаружении тела мужчины без признаков жизни. На месте работали следственно-оперативная группа и эксперт. Телесные повреждения не обнаружены, предварительно установлено, что смерть наступила по естественным причинам", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь идет о враче-невропатологе областной клинической больницы Олеге Лопачаке.

Напомним, накануне в больнице города Рени в Одесской области умер сотрудник ТЦК. Причиной смерти стал отек головного мозга, возникший как "отдаленное следствие" ранее полученной черепно-мозговой травмы, сообщили Одесском ТЦК.

Ранее СМИ писали, что сотрудник ТЦК умер от передозировки наркотическими веществами.