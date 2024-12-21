В соцсети ТикТок завирусились видео многочисленных пользователей, в которых люди (преимущественно женщины) утверждают, что с 2025 года в соответствии с новым законом Верховной Рады якобы станет обязательным менять имя Татьяна на Горпина.

Пользователи говорят, что украинский парламент принял соответствующий закон, потому что "власти имя Татьяна не нравится". А тех, кто откажется сменить имя, ждут штрафы или даже тюремное заключение.

На самом деле эта новость - фейк. Никаких подобных законов Рада не принимала. Другие органы власти тоже не вносили и даже не обсуждали подобных решений.

Однако новость об обязательной смене имени стремительно разлетелась по ТикТоку. Сотни людей возмущаются насильственным переименованием, порой в нецензурных выражениях. Примечательно в этом плане, что многие украинцы на фоне прочих решений власти, в том числе о переименованиях улиц и городов, готовы поверить даже в смену имен в приказном порядке.

Среди украинских телеграм-каналов гуляют разные версии причин появления фейка. Одни полагают, что речь идет о российском ИПСО. Другие - что кто-то просто решил хайпануть на болезненной теме или потроллить власть за кампанию по переименованиям.

К слову, Горпина – это украинская форма римского имени Агриппина (как русское имя Аграфена), а имя Татьяна имеет древнегреческое происхождение.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада переименовала Южноукраинск Николаевской области в Південноукраїнськ, а Южное Одесской области — в Південне.

Массовые переименования привлекли внимание даже на Западе. Вчера британский журнал The Economist выпустил статью с утверждением, что украинские политики изо всех сил пытаются украинизировать Одессу и заставить ее вписаться в свой закон о деколонизации.