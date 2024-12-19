Украинские политики изо всех сил пытаются украинизировать Одессу и заставить ее вписаться в свой закон о деколонизации.

Об этом пишет британский журнал The Economist в статье "Отменить культуру в Украине". Издание, в частности, упоминает о попытках снести памятник Александру Пушкину в Одессе.

"Это город, в котором он начал писать свой шедевр "Евгений Онегин". Его памятник, как и памятник герцогу Ришелье, был оплачен жителями Одессы", – говорится в статье.

The Economist отмечает, что в начале 2023 года, используя чрезвычайную процедуру, ЮНЕСКО признала исторический центр Одессы местом уникальной ценности, "полифоническим городом", построенным итальянскими архитекторами, управляемым французскими и испанскими подданными Российской империи, в котором проживают представители около 130 национальностей.

"Сегодня, хотя город регулярно подвергается ударам российских беспилотников и ракет, идентичность Одессы, ее полифония и свобода находятся под более тонкой угрозой. Она исходит от собственных чиновников Украины и от небольшой, но агрессивной и шумной группы активистов, которые ухватились за нечетко сформулированный закон о деколонизации Украины, который предписывает "ликвидацию символов российской имперской политики для защиты культурного и информационного пространства Украины". Памятник Пушкину находится в поле их зрения", – пишет издание.

"Сегодня украинские политики изо всех сил пытаются украинизировать Одессу (которую они пишут с одной "с") и заставить ее вписаться в свой закон о деколонизации. Глава региональной военной администрации Олег Кипер не слишком заботится о таких сложностях. Бывший прокурор, служивший при Викторе Януковиче как неизбранный бюрократ, он заинтересован в выполнении приказов, а не в том, что думают одесситы. Поэтому в июле 2024 года он приказал полностью убрать городские статуи и переименовать улицы, что вызвало культурную войну, которая разрывает город на части", – также говорится в статье.

Кроме того, The Economist пишет о попытках запретить русский язык в общественных местах.

"Русский язык должен быть отменен в общественных местах. Все, что связано с Россией, с нашим главным врагом, должно быть нивелировано. Без переговоров и компромиссов", – заявляет одна из активисток Мусиенко.

Но, как отмечает одесская писательница Майя Димерли, русский язык – это не только язык агрессора, это также язык жертвы - жителей Одессы. И жертву теперь стыдят за действия агрессора.

"Результатом этой дерусификации стали страх и поляризация. То, что было маргинальным, становится мейнстримом. На бульваре люди отводят взгляд, когда их спрашивают о памятниках.

"Страх говорить сменяется страхом думать", – говорит одесситка Анастасия Пилявская, антрополог Королевского колледжа Лондона.

Уголовные дела против "коллаборационистов" ясно показывают, что угроза быть заклейменным как сторонник России реальна", – пишет издание.

Статья вышла в рождественском выпуске Economist. И нашла отражение и на обложке журнала, где бюст Пушкина помещен в аквариум.

Напомним, в начале декабря горсовет Одессы единогласно поддержал снос памятника Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Мы подробно разбирали, как переименования в рамках "деколонизации" обострили внутренние противоречия в Украине.