По решению главнокомандующего ВСУ сейчас идет проверка комплектования ТЦК и СП личным составом с боевым опытом. По ее результатам военкомов без боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья направят служить в части, выполняющие задачи в районах боевых действий. На их должности назначат получивших ранения и контузии военных, которые по состоянию здоровья не могут исполнять обязанности в боевых подразделениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Как сказано в публикации ведомства, координирует этот процесс один из заместителей начальника Генерального штаба ВСУ.

"Указанные меры направлены на улучшение качества работы ТЦК и СП и обеспечение соблюдения принципов социальной справедливости, что будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в военных коллективах", - сказано в публикации.

В ней также сказано, что с 2022 по 2025 год заменили всех руководителей территориальных центров комплектования. А сейчас почти 70% военнослужащих ТЦК и СП уже имеют боевой опыт. Получившие ранения и контузии во время боевых действий составляют около половины всего личного состава ТЦК. При этом 20% персонала территориальных центров комплектования – это гражданские лица.

Кроме того, в последние годы произошли существенные изменения в работе ТЦК и СП: увеличено количество должностей по социальной работе, реформирована система морально-психологического обеспечения, усовершенствована система учета призывников, военнообязанных и резервистов, введена юридическая служба.

На днях в ТЦК признали, что не имеют права задерживать людей.

Однако принудительная мобилизация с задержаниями и нередко побоями продолжается по всей Украине.