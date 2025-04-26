В Запорожье полицейские скрутили парня и увезли в неизвестном направлении. Позже его нашли в ТЦК
В Запорожье сотрудники Национальной полиции Украины скрутили парня и увезли в неизвестном направлении.
Об этом сообщают местные паблики.
На опубликованных кадрах можно заметить, как группа полицейских общается с парнем.
"Они меня хотели затащить в машину", - говорит парень на видео, указывая на полицейских.
Затем, через мгновение, на видео трое сотрудников полиции начинают затаскивать парня в автомобиль. После того, как его переместили в машину, двое сотрудников продолжают держать его.
Одна из женщин, вероятно знакомая парня, пытается помочь ему, выкрикивая, прося о помощи и вытаскивая его из полицейского авто.
"Роман, убирайте ее, поехали, всё", - говорит один из полицейских, после чего автомобиль отправляется в неизвестном направлении.
Позже, по информации пабликов, парня нашли в одном из ТЦК. Как сообщили родственники, молодой человек прошел медкомиссию и уже отправился в учебку.
Напомним, в Ивано-Франковске мужчина при проверке документов укусил военкома в раненную на фронте ногу. В ответ военкомы его избили. Но в ТЦК заверили, что их действия были правомерны, так как они защищали свою жизнь.
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