В одном из киевских ТЦК и СП мужчин привязывают, чтобы они не пытались убежать.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы и опубликовали фото молодого мужчины, которого приковали к двухярусной кровати пластиковыми стяжками.

После резонанса в соцсетях с комментариями выступил в своем Фейсбуке Киевский городской ТЦК и СП.

В центре подтвердили, что мужчину действительно приковали стяжкой к кровати в распределительном центре на ДВРЗ - жилом массиве в восточной части столицы.

В публикации сказано, что этого мужчину доставила в ТЦК полиция, а на сборном пункте он начал вести себя неадекватно и агрессивно по отношению другим мобилизованным. По информации городского ТЦК, муниципальная стража была "вынуждена надеть средства сдерживания на данного мобилизованного".

На мужчину составили протокол и направили его в специальное медицинское учреждение для обследования и, при необходимости, лечения.

СМИ и телеграм-каналы часто сообщают о насилии в ТЦК.

Зимой адвокат из Запорожья Людмила Петрова сообщила о смерти своего сына вскоре после насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК и СП. Женщина обвинила военкомов в избиениях и пытках сына.

Также минувшей зимой в Черновицкой области 32-летний мужчина, схваченный военкомами на улице, погиб во время прохождения медкомиссии в ТЦК.