В киевском ТЦК объяснили, зачем привязали к кровати мобилизованного мужчину. Фото
В одном из киевских ТЦК и СП мужчин привязывают, чтобы они не пытались убежать.
Об этом сообщили местные телеграм-каналы и опубликовали фото молодого мужчины, которого приковали к двухярусной кровати пластиковыми стяжками.
После резонанса в соцсетях с комментариями выступил в своем Фейсбуке Киевский городской ТЦК и СП.
В центре подтвердили, что мужчину действительно приковали стяжкой к кровати в распределительном центре на ДВРЗ - жилом массиве в восточной части столицы.
В публикации сказано, что этого мужчину доставила в ТЦК полиция, а на сборном пункте он начал вести себя неадекватно и агрессивно по отношению другим мобилизованным. По информации городского ТЦК, муниципальная стража была "вынуждена надеть средства сдерживания на данного мобилизованного".
На мужчину составили протокол и направили его в специальное медицинское учреждение для обследования и, при необходимости, лечения.
СМИ и телеграм-каналы часто сообщают о насилии в ТЦК.
Зимой адвокат из Запорожья Людмила Петрова сообщила о смерти своего сына вскоре после насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК и СП. Женщина обвинила военкомов в избиениях и пытках сына.
Также минувшей зимой в Черновицкой области 32-летний мужчина, схваченный военкомами на улице, погиб во время прохождения медкомиссии в ТЦК.