В Днепропетровском областном ТЦК и СП опровергают заявление мужчины о том, что военком ударом ноги сломал ему бедро во время уличной мобилизации. В ведомстве заявили, что мужчину не били, а он попал в ДТП, убегая от военкомов и пересекая дорогу.

Об этом сказано в Фейсбуке Днепропетровского областного ТЦК.

"В социальных сетях распространяется видео с комментарием гражданского лица о якобы избиении его военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки. Сообщаем: 1 мая 2025 года в районе Донецкого шоссе Днепра группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и представителей Национальной полиции проводила мероприятия по оповещению военнообязанных. Увидев, как группа выходит из автомобиля, двое двигавшихся по тротуару гражданских начали бежать. Один побежал вдоль дороги, другой перебегал шоссе с интенсивным движением и был сбит легковушкой. Водитель скрылся с места ДТП. Полицейские и военнослужащие вызвали для пострадавшего скорую помощь. Его утверждения об избиении со стороны представителей полиции и ТЦК и СП не соответствуют действительности и являются следствием грубого нарушения правил дорожного движения и неосторожности. Кроме того, установлено, что гражданин находится в розыске как нарушитель военного учета. Национальная полиция проводит следственные действия для выяснения всех обстоятельств. Руководство ТЦК и СП полностью способствует расследованию", - сказано в публикации.

В ТЦК призвали критически относиться к подобным видео, проверять источники информации и не распространять материалы, которые "могут являться элементами враждебной пропаганды или использоваться для информационно-психологического воздействия".

Напомним, пострадавший мужчина утверждал говорил, что его задело зеркалом авто, но бедро ему сломал именно военком крепкого телосложения.

Недавно Владимир Зеленский заверял, что случаи насильственной мобилизации в Украине единичны, а работников ТЦК за применение насилия по отношению к военнообязанным наказывают.