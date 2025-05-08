В Днепре при попытки бусификации сотрудник ТЦК и СП с силой ударил военнообязанного ногой и сломал ему бедро.

Об этом рассказал сам пострадавший, который сейчас находится в больнице.

"Рассказываю все, как было. Меня зовут Биленко Ростислав Юрьевич. Мне сломали бедро. Приехали два бусика тэцэкашников с полицией, побежали за нами. Мы начали бежать. Я выбежал на дорогу, меня подбила машина зеркалом и поехала дальше. Я начал убегать, они погнались за мной. Огромный громила, с 45-м размером ноги ударил меня, пока я бежал от него, и полностью выбил мне бедро. Теперь у меня перелом со смещением. Я лежал погибал, пока скорая ехала. Вот и все. Сейчас я в больнице. Не знаю, что делать. Сказали, что все плохо и надо будет вставлять спицы", - сообщил молодой мужчина.

В телеграм-каналах публикуют рентген-снимок его бедра, по которому можно представить силу удара.

Ранее мы рассказывали, что в Сумском городском ТЦК избили 40-летнего местного жителя Евгения Криводуба. От побоев он скончался в больнице.

Также мы писали об убийстве в одесском ТЦК мужчины, который пытался отбить у военкомов сына. В мужчину выстрелили несколько раз.