На Харьковщине родственники военкома, бравшего взятки от уклонистов, купили два новых элитных авто - СМИ
Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала признать необоснованными активы семьи бывшего исполняющего обязанности начальника Харьковского областного ТЦК и СП.
Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.
Прокурор САП подал иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов военкома на общую сумму 4 млн 850 тыс. грн и их взыскания в доход государства. Под активами имеются в виду автомобили BMW X6 2023 года выпуска и Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска, купленные в течение 2023-2024 годов близкими военного. На момент приобретения машин тот занимал должности начальника районного ТЦК и СП и исполняющего обязанности начальника Харьковского областного ТЦК и СП.
Анализ доходов и расходов должностного лица и его семьи установил, что они не могли купить это имущество за счет законных доходов.
По заявлению прокурора суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество ответчиков.
Харьковские телеграм-каналы пишут, что речь идет о главе Лозовского РТЦК Артеме Требесове. Они также публикуют цены на его незаконные услуги:
- $5000 – отсрочка от мобилизации;
- $5000 – освобождение из ТЦК;
- $1500 – снятие автомобиля с военного учета;
- $1000 – за то, чтобы не вносить данные гражданина в систему "Оберег".
Также каналы утверждают, что военком собирал ежемесячную дань с бизнеса, чтобы ТЦК не забирали работников компаний.
Ранее политтехнолог Сергей Гайдай рассказал, что на западе Украины сотрудники ТЦК проверяют военнообязанных не по реестру, а по спискам заплативших взятку.
Также расценки на откуп от военкомов озвучивали в Верховной Раде.