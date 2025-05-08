Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала признать необоснованными активы семьи бывшего исполняющего обязанности начальника Харьковского областного ТЦК и СП.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

Прокурор САП подал иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов военкома на общую сумму 4 млн 850 тыс. грн и их взыскания в доход государства. Под активами имеются в виду автомобили BMW X6 2023 года выпуска и Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска, купленные в течение 2023-2024 годов близкими военного. На момент приобретения машин тот занимал должности начальника районного ТЦК и СП и исполняющего обязанности начальника Харьковского областного ТЦК и СП.

Анализ доходов и расходов должностного лица и его семьи установил, что они ​​не могли купить это имущество за счет законных доходов.

По заявлению прокурора суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество ответчиков.

Харьковские телеграм-каналы пишут, что речь идет о главе Лозовского РТЦК Артеме Требесове. Они также публикуют цены на его незаконные услуги:

$5000 – отсрочка от мобилизации;

$5000 – освобождение из ТЦК;

$1500 – снятие автомобиля с военного учета;

$1000 – за то, чтобы не вносить данные гражданина в систему "Оберег".

Также каналы утверждают, что военком собирал ежемесячную дань с бизнеса, чтобы ТЦК не забирали работников компаний.

Ранее политтехнолог Сергей Гайдай рассказал, что на западе Украины сотрудники ТЦК проверяют военнообязанных не по реестру, а по спискам заплативших взятку.

Также расценки на откуп от военкомов озвучивали в Верховной Раде.