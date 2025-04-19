На Закарпатье майору, который вымогал взятки за службу в армии без отправки на фронт, назначили залог более миллиона гривен.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

По его словам, такую меру пресечения Ужгородский горрайонный суд избрал для майора и замкомандира воинской части А4914 Виктора Романенко.

Выяснилось, что офицера взяли под стражу до 12 июня 2025 года с альтернативой внесения залога в размере 1 059 800 гривен.

Следствие указывает на то, что Романенко требовал от военнослужащих по одной тысяче долларов за обход направления в зону боевых действий. Сам майор был задержан на получении взятки.

Также Глагола отмечал, что замкомандира требовал деньги за "закрытие глаз" на пьянство и другие нарушения среди бойцов, которые должны наказываться согласно дисциплинарному уставу. А еще — за согласование фиктивных боевых задач, чтобы военнослужащие получали надбавки, не покидая расположения части.

Напомним, в начале апреля мы писали, что правоохранители задержали депутата одного из поселковых советов Винницкой области, которая вместе с местным адвокатом и его сообщником требовала у вдовы погибшего военного деньги за демобилизацию сына. В обмен на взятку они обещали женщине ускорить процедуру демобилизации.

При этом нардеп Анна Скороход рассказывала о поборах в ВСУ со стороны командиров. По ее словам, это явление процветает во многих бригадах.