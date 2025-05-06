Житомирский областной ТЦК подтвердил подлинность видео с закрытого совещания, где военком давал советы, как ловить мобилизуемых.

Об этом сообщает пресс-центр военкомата в Фейсбуке.

Утечку видео объяснили хакерской атакой.

"Недавно была совершена хакерская атака на систему ТЦК и СП Житомирской области. В результате этого в сеть попала видеозапись служебного совещания должностных лиц, которая была обнародована с целью манипулирования общественным мнением", - заявили в облвоенкомате.

Назначена служебная проверка, добавили в ТЦК.

Напомним, на том видео руководитель дает инструкции подчиненным как искать потенциальных мобилизованных: среди владельцев оружия и продавцов машин (звоня им по объявлениям под видом покупателей), среди студентов, которых отчислили из вузов, а также на предприятиях.

Ранее мы рассказывали, что военкомы соревнуются, кто больше вручит повесток и "обилетит" водителя на авто подороже.

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