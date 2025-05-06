Утечка видео. В Житомирском ТЦК подтвердили подлинность инструктажа сотрудников о ловле военнообязанных
Житомирский областной ТЦК подтвердил подлинность видео с закрытого совещания, где военком давал советы, как ловить мобилизуемых.
Об этом сообщает пресс-центр военкомата в Фейсбуке.
Утечку видео объяснили хакерской атакой.
"Недавно была совершена хакерская атака на систему ТЦК и СП Житомирской области. В результате этого в сеть попала видеозапись служебного совещания должностных лиц, которая была обнародована с целью манипулирования общественным мнением", - заявили в облвоенкомате.
Назначена служебная проверка, добавили в ТЦК.
Напомним, на том видео руководитель дает инструкции подчиненным как искать потенциальных мобилизованных: среди владельцев оружия и продавцов машин (звоня им по объявлениям под видом покупателей), среди студентов, которых отчислили из вузов, а также на предприятиях.
Ранее мы рассказывали, что военкомы соревнуются, кто больше вручит повесток и "обилетит" водителя на авто подороже.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.