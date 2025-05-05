В поле зрение общественности попало, как утверждается, обсуждения планов по мобилизации на май месяц в Житомирском ТЦК.

С таким описанием телеграмм-каналы опубликовали фрагмент телеконференции, зафиксированный на видео.

Выступающий руководитель даёт инструкции подчинённым как искать потенциальных мобилизованных среди владельцев оружия и продавцов машин (звоня им по объявлениям под видом покупателей), среди студентов, которых отчислили из вузов, а также на предприятиях.

На днях в Верховной Раде Украины показали видео с насильственной мобилизацией, заявив, что "они выполняют приказ Зеленского".

Война в Украине продолжается 1167-й день. Последние новости с главными событиями 5 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что войска РФ продвинулись к югу от Константиновки в Донецкой области, захватив село Зеленое Поле вблизи Александрополя. Неприятель также получил продвижение в районе посёлков Нового и Новомихайловки на лиманском направлении. Зеленский заявил, что за неделю Россия выпустила по Украине более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет разных типов.

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