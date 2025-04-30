С трибуны Верховной Рады продемонстрировали видео с насильственной мобилизацией.

Народный депутат Алексей Гончаренко принес на трибуну ноутбук, на котором показал один из роликов с силовой мобилизацией.

"Зеленский заявил, что не видит такого явления, как "бусификация". Поэтому я решил сегодня прямо с трибуны Рады показать Зеленскому очередное видео "бусификации" с ТЦК в главной роли. Возможно, увидит хоть так. И надо понимать, что ТЦК – это военные, которые сами по себе ничего не делают. Они выполняют приказ. Приказ верховного военного комиссара Зеленского, которого "бусификация" полностью устраивает", – заявил нардеп.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что случаи насильственной мобилизации в Украине единичны, а ТЦК за применение насилия наказывают.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что ТЦК стали чаще нарушать права человека во время мобилизации в 2025 году и опубликовал список главных злоупотреблений военкомов в Украине.

А Верховная Рада создала временную комиссию для расследования незаконных действий ТЦК.