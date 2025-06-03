В учебных центрах ВСУ жалуются на контингент, который им присылают ТЦК.

Об этом сообщила народный депутат Соломия Бобровская.

"Я, наверное, еще никогда не слышала такого количества жалоб от инструкторов учебных центров на ТЦК, даже от случайных прохожих. Каких людей ловят, отбирают и направляют, и что потом из этого выходит в бригадах боевых. В бригадах нет людей", - сказала Бобровская.

Она считает, что, поскольку заказ от Генштаба не уменьшается, ситуацию может исправить только реформа ТЦК.

Напомним, на днях нардеп Мазурашу заявил, что только пять-шесть "бусифицированных" из сотни могут воевать.

Ранее командир ВСУ рассказал о проблемах с пополнением, которое присылают на фронт.

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