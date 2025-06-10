"Объяснять не будем". Ударивший в живот учителя в Харькове военком молча признал вину в суде
Харьковский военком, избивший учителя, и его адвокат отказались озвучить свою версию инцидента.
Фрагмент интервью по итогу судебного заседания публикует телеграм-канал "Media Port".
"Мы ничего объяснять не будем", – заявил адвокат, при этом подтвердив, что его подопечный признаёт свою вину.
Сам сотрудник ТЦК ни слова журналистам не сказал.
Ранее в ТЦК заявили, что военкома, ударившего учителя во время проверки документов, отправили на фронт.
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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило, что российская армия развивает наступление в Днепропетровской области. Украинские военные сообщали о тяжёлом положении на Сумщине. В Чёрном море активизировались бои за газовые вышки. Неприятель нанёс массированный удар по военному аэродрому под Дубно в Ровенской области, что подтвердило украинское командование.
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