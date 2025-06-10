Харьковский военком, избивший учителя, и его адвокат отказались озвучить свою версию инцидента.

Фрагмент интервью по итогу судебного заседания публикует телеграм-канал "Media Port".

"Мы ничего объяснять не будем", – заявил адвокат, при этом подтвердив, что его подопечный признаёт свою вину.

Сам сотрудник ТЦК ни слова журналистам не сказал.

Ранее в ТЦК заявили, что военкома, ударившего учителя во время проверки документов, отправили на фронт.

Война в Украине продолжается 1203-й день. Последние новости с ключевыми событиями 10 июня 2025 – у нас года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило, что российская армия развивает наступление в Днепропетровской области. Украинские военные сообщали о тяжёлом положении на Сумщине. В Чёрном море активизировались бои за газовые вышки. Неприятель нанёс массированный удар по военному аэродрому под Дубно в Ровенской области, что подтвердило украинское командование.

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