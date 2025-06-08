В Черновицком ТЦК отреагировали на заявления волонтера Замрия о мобилизации с правом на отсрочку
В Черновицком областном ТЦК и СП отреагировали на заявления волонтера Романа Замрия о том, что его мобилизовали, несмотря на право на отсрочку.
Сообщается, что 4 июня его остановили на одном из блокпостов для проверки документов и уточнения военно-учетных данных.
"Права на отсрочку военнообязанный не имел и военно-врачебной комиссией был признан годным к прохождению военной службы", - говорится в сообщении.
При этом утверждается, что он находился в помещении взвода охраны 1 отдела Днестровского РТЦК (не подвальном), а также, что "со стороны представителей ТЦК и СП противоправных действий в отношении гражданина не было".
По данным ТЦК, 5 июня военнообязанный был зачислен в команду и на следующий день прибыл в воинскую часть для прохождения службы по своей специальности.
"Что касается жалоб, высказанных гражданином – данные факты проверяются, командованием будут приняты соответствующие решения по должностным лицам", - добавили в пресс-центре.
Напомним, Замрий заявил, что три дня удерживался в подвале в ТЦК и был мобилизован, хотя имел право на отсрочку. Медкомиссия, по словам волонтёра, была формальной.
Ранее депутат Верховной Рады заявил, что военкомы сломали одесситу ключицу, после чего всё равно пытались его мобилизовать.