В Черновицком областном ТЦК и СП отреагировали на заявления волонтера Романа Замрия о том, что его мобилизовали, несмотря на право на отсрочку.

Сообщается, что 4 июня его остановили на одном из блокпостов для проверки документов и уточнения военно-учетных данных.

"Права на отсрочку военнообязанный не имел и военно-врачебной комиссией был признан годным к прохождению военной службы", - говорится в сообщении.

При этом утверждается, что он находился в помещении взвода охраны 1 отдела Днестровского РТЦК (не подвальном), а также, что "со стороны представителей ТЦК и СП противоправных действий в отношении гражданина не было".

По данным ТЦК, 5 июня военнообязанный был зачислен в команду и на следующий день прибыл в воинскую часть для прохождения службы по своей специальности.

"Что касается жалоб, высказанных гражданином – данные факты проверяются, командованием будут приняты соответствующие решения по должностным лицам", - добавили в пресс-центре.

Напомним, Замрий заявил, что три дня удерживался в подвале в ТЦК и был мобилизован, хотя имел право на отсрочку. Медкомиссия, по словам волонтёра, была формальной.

Ранее депутат Верховной Рады заявил, что военкомы сломали одесситу ключицу, после чего всё равно пытались его мобилизовать.