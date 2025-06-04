Военкомы в Одессе сломал мужчине ключицу, но всё равно пытались его мобилизовать – нардеп
Сотрудники ТЦК в Одессе сломали мужчине ключицу и после этого пытались признать его годным к мобилизации.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
"Четыре дня назад. Классика работы ТЦК. К человеку подъезжает бусик, выбегают люди в пиксели и начинают запихиваться внутрь. Так стараются, что ломают человеку ключицу… Человека с переломом ключицы везут на... ВВК. К счастью, там был порядочный хирург, объяснивший этим идиотам, что признать годным человека с переломом ключицы невозможно. Как думаете, что дальше?.. Его, с переломом, везут в Черноморск, чтобы там сделать годным. А когда не получается – просто бросают как собаку. Все это время никакой помощи, никакой возможности позвонить родным. Даже паспорт отобрали", – рассказал нардеп.
Ранее в ТЦК заявили, что не ломали бедро мужчине в Днепре .
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