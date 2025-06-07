Украинский волонтёр Роман Замрий три дня удерживался в подвале в ТЦК и был мобилизован, хотя имел право на отсрочку.

Об этом он сам пишет в соцсетях.

По словам Замрия, его задержали вечером 4 июня у блокпоста вблизи Хотина Черновицкой области. Отобрав у него документы и телефон, мужчине заявили, что повезут его на ВВК, "пока проверяется его право на отсрочку".

Медкомиссия, по словам волонтёра, была формальной, без какого-либо оборудования (например, рентгена для флюроографии), а все, кого привозили в его присутствии, автоматически признавались "здоровыми".

Когда Замрий сообщил о наличии камней в почках, ему ответили, что этого "нет в электронной карте", доступ к которой можно было получить только через подтверждение по СМС – но телефон уже находился у сотрудника ТЦК.

Позже, по словам Замрия, его доставили в помещение, напоминавшее изолятор, где окна выходили на склад, закрытый решётками, а двери запирались снаружи.

"Комната разбитая, вонючая, дышать нечем. Она не отличалась от подвала ничем", – рассказывает мужчина.

По его словам, без разрешения нельзя было даже сходить в туалет.

На заявления, что у него есть бронь, сотрудники ТЦК предлагали её показать. Но документ был в электронном виде на телефоне, который отобрал представитель военкомата.

"У тебя нет телефона, а значит и брони!" – отвечали Замрию.

Кроме того, волонтер утверждает, что в течение нескольких дней не имел доступа ни к воде, ни к еде, а также не мог связаться с близкими. К нему подселили других мобилизованных, один из которых был офицером авиации, а другой – гражданским, которого задержали во время велосипедной прогулки. Последний, по словам Замрия, был не против службы, но после случившегося "не желал защищать такую страну".

В ночь седьмого июня всех задержанных повезли в часть автобусом более 16 часов без остановок, еды и воды.

В части, куда их доставили, офицеры выразили недоумение: один из них признал наличие у Замрия всех необходимых документов для отсрочки, но вернуть его назад уже не могли, поскольку он был официально мобилизован. Телефон ему отдали только в учебной части.

Ранее депутат Верховной Рады заявил, что военкомы сломали одесситу ключицу, но всё равно пытались его мобилизовать.

Война в Украине продолжается 1200-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 7 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play