"Три дня в подвале ТЦК". Волонтер рассказал, как его мобилизовали военкомы, несмотря на право на отсрочку
Украинский волонтёр Роман Замрий три дня удерживался в подвале в ТЦК и был мобилизован, хотя имел право на отсрочку.
Об этом он сам пишет в соцсетях.
По словам Замрия, его задержали вечером 4 июня у блокпоста вблизи Хотина Черновицкой области. Отобрав у него документы и телефон, мужчине заявили, что повезут его на ВВК, "пока проверяется его право на отсрочку".
Медкомиссия, по словам волонтёра, была формальной, без какого-либо оборудования (например, рентгена для флюроографии), а все, кого привозили в его присутствии, автоматически признавались "здоровыми".
Когда Замрий сообщил о наличии камней в почках, ему ответили, что этого "нет в электронной карте", доступ к которой можно было получить только через подтверждение по СМС – но телефон уже находился у сотрудника ТЦК.
Позже, по словам Замрия, его доставили в помещение, напоминавшее изолятор, где окна выходили на склад, закрытый решётками, а двери запирались снаружи.
"Комната разбитая, вонючая, дышать нечем. Она не отличалась от подвала ничем", – рассказывает мужчина.
По его словам, без разрешения нельзя было даже сходить в туалет.
На заявления, что у него есть бронь, сотрудники ТЦК предлагали её показать. Но документ был в электронном виде на телефоне, который отобрал представитель военкомата.
"У тебя нет телефона, а значит и брони!" – отвечали Замрию.
Кроме того, волонтер утверждает, что в течение нескольких дней не имел доступа ни к воде, ни к еде, а также не мог связаться с близкими. К нему подселили других мобилизованных, один из которых был офицером авиации, а другой – гражданским, которого задержали во время велосипедной прогулки. Последний, по словам Замрия, был не против службы, но после случившегося "не желал защищать такую страну".
В ночь седьмого июня всех задержанных повезли в часть автобусом более 16 часов без остановок, еды и воды.
В части, куда их доставили, офицеры выразили недоумение: один из них признал наличие у Замрия всех необходимых документов для отсрочки, но вернуть его назад уже не могли, поскольку он был официально мобилизован. Телефон ему отдали только в учебной части.
Ранее депутат Верховной Рады заявил, что военкомы сломали одесситу ключицу, но всё равно пытались его мобилизовать.
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