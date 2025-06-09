В Вижнице Черновицкой области мобилизовали отчима ребенка-инвалида с тяжелым заболеванием.

Ролик с призывом помочь опубликовала в соцсети супруга задержанного мужчины, мать ребенка.

По словам женщины, муж является единственным, кто зарабатывает деньги в семье, а ухаживать за подростком, у которого, судя по видео, ДЦП, ей тяжело физически.

"Они не приняли во внимание, что муж досматривает ребенка. Как его вытаскивать из машины, не знаю. У ребенка ножки согнуты. Как мне самой с таким ребенком справляться, когда моего мужа удерживают два дня? Он на связь не выходит, а у меня нет сил. Никаких документов во внимание не берут. Телефон у мужа отобрали, он находится в ТЦК города Вижницы. Люди, помогите! Обратите внимание! Я никогда не просила помощи, но теперь прошу помочь мне, потому что здесь происходит беззаконие", - говорит женщина, стоя у ворот ТЦК с мальчиком на руках. Причем ребенок вообще не способен двигаться сам, но уже довольно большой.

Женщина пожаловалась, что она даже не может одна искупать сына, так как ей тяжело его носить. Без мужа у нее не получается соблюдать элементарные требования гигиены при уходе за сыном. Как она сообщила, с мужем они официально расписаны с 2007 года.

По закону отчим имеет право на отсрочку, если он является единственным работоспособным человеком в семье, который содержит ее, или если в семье есть ребенок-инвалид. В ТЦК же женщине заявили, что отчим не имеет права на отсрочку.

Ранее одесская писательница Виктория Колтунова обвинила ТЦК в похищении и избиении своего сына. Причем у него есть официальная отсрочка, так как сама она и жена мужчины - инвалиды 2-й группы.

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