Стала известна история очередного военного, по причине тяжелого ранения и инвалидности выведенного за штат и получающего теперь 650 гривен в месяц.

Ролик о мужчине распространяется в соцсетях.

Его супруга рассказала, что муж пошел на войну добровольцем 26 февраля 2022 года. В армии у него произошло два гипертонических криза, но вместо военной медкомиссии его отправили в штурмовую группу. Во время учений подразделения он порвал сухожилия и связки, а затем у него произошел инсульт, в результате которого пораженной патологическим процессом оказалось 50% головного мозга.

Военный получил I группу инвалидности, но часть его не списывает. Поэтому он получает всего 650 гривен в месяц как выведенный за штат. Супруга требует, чтобы мужчину сняли с воинской службы и дали все положенные выплаты.

Подробнее об этой проблеме с выводом раненых за штат и выплатой крошечного пособия в 650 гривен мы писали в отдельном материале.

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