Пункты несокрушимости в Украине обязали иметь интернет, не зависящий от отключений света.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

По информации ведомства, правительство приняло постановление, согласно которому все пункты несокрушимости обязаны иметь энергонезависимый интернет через технологию xPON (работающий без света до 72 часов) или терминалы Starlink.

Ранее в Минцифры сообщили, что Украина запускает возможность отправлять SMS через спутниковую связь Starlink в случае отсутствия мобильной связи.

Между тем Россия продолжает атаковать энергетику Украины. Накануне россияне нанесли очередной воздушный удар, использовав более 600 дронов и почти 40 ракет. Под ударами оказались многие области, где ввели аварийные отключения света.

О том, что происходит с украинской энергетикой после массированного удара, мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1400-й день. Мы следим за последними новостями среды, 24 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

