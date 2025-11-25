Украина запускает возможность отправлять SMS через спутниковую связь Starlink в случае отсутствия мобильной связи.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Теперь абоненты могут отправлять SMS напрямую через спутник при полном отсутствии мобильной связи. Смартфон автоматически переключается на спутниковый канал без дополнительных настроек или оплат", - написал в своем телеграм-канале глава Минцифры Михаил Федоров.

Пока услуга Starlink Direct to Cell работает в тестовом режиме только для абонентов "Киевстар", использующих смартфоны на Android.

"В Украине, где блэкауты и повреждения инфраструктуры стали частью реальности, оставаться на связи означает оставаться в безопасности. В критические моменты важно каждое сообщение - оно может быть на вес жизни. Во внедрении технологии Starlink Direct to Cell мы начинаем с базового, но жизненно необходимого функционала - обмена SMS", - заявил SEO компании "Киевстар" Александр Комаров.

Для подключения услуги Starlink Direct to Cell необходимо выйти на открытое пространство и настроить в смартфоне автоматический выбор сети, после чего устройство автоматически подключится к спутниковой сети "Kyivstar-SpaceX".

Напомним, летом западные издания писали, что Украина планирует в следующем году первой в Европе запустить мобильный интернет Starlink.

Недавно мы сообщали, что в Украине могут начаться перебои с мобильной связью и интернетом во время воздушных тревог.