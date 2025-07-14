Кабинет министров Украины одобрил решение о присоединении страны к европейской зоне мобильной связи, доступной через СИМ-карты местных операторов с января 2026 года.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в своём телеграм-канале.

Ранее Еврокомиссия официально предоставила Киеву соответствующее предложение.

Напомним, Украину временно присоединили к этой программе ещё в 2022 году с началом полномасштабного вторжения. С 1 января 2026 это может быть закреплено на постоянной основе.

Война в Украине продолжается 1237-й день. Последние новости с ключевыми событиями 14 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне военный обозреватель Deep State сообщил, что войска РФ захватили село Разино в Донецкой области, что на северо-востоке от Мирнограда. Также зафиксировано продвижение неприятеля возле посёлка Возрождения к югу от Покровска. Кроме того, противник продолжает наступательные действия возле Торецка и к северу от Купянска в Харьковской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.