Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что 50-дневный ультиматум, выставленный России президентом США Дональдом Трампом – это очень долгий срок.

Слова Каллас приводит служба новостей BBC News.

"Очень позитивно, что президент Трамп занимает жесткую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней – это очень долгий срок, если учесть, что они каждый день убивают невинных гражданских лиц", – заявила журналистам глава европейской дипломатии.

Напомним, Трамп заявил, что США введут вторичные санкции в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет сделки о прекращении огня в Украине. 50 дней - это до конца августа.

Заявление президента США уже негативно оценила нардеп Марьяна Безуглая.

"Трамп дал Путину еще 50 дней для захвата Украины", - написала Безуглая в своем телеграм-канале.

Зачем Трамп дал Путину 50 дней, мы разбирались в отдельном материале.

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